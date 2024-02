Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass er über einen Führungswechsel „nachdenkt“, und zwar nicht nur beim Militär. So kommentierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die mögliche Entlassung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj in einem Interview mit dem italienischen Sender Rai 1, das am Sonntag, den 4. Februar ausgestrahlt wurde.

Auf die Frage eines Journalisten nach Saluschnyj sagte Selenskyj, die Ukraine brauche einen „Reset“, d.h. einen Wechsel in der Führung.

„Wenn wir darüber sprechen, meine ich die Rotation einer ganzen Reihe von Staatsführern, nicht nur in einem Sektor, wie etwa dem Militär. Ich denke über diese Ablösung nach, aber wir können nicht sagen, dass wir hier…. eine Person ersetzt haben. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir alle in die gleiche Richtung drängen, überzeugt sein zu gewinnen, wir dürfen nicht verzweifeln, die Hände in den Schoß legen, wir müssen die richtigen positiven Energien haben… Deshalb spreche ich von einem Reset, von einer Ablösung, ich meine etwas Ernstes, das nicht nur eine Person betrifft, sondern die Richtung der Führung des Landes“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass „es eine Frage der Menschen ist, die die Ukraine führen sollten. Zweifellos brauchen wir einen Reset, einen Neuanfang“.

Wir erinnern daran, dass sich Bidens Berater am Sonntag zum möglichen Rücktritt von Saluschnyj geäußert hat und sagte, dass sich die Vereinigten Staaten in dieser Angelegenheit nicht einmischen sollten.

