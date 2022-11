Selenskyj: Die Schlussfolgerung der IAEA ist ziemlich offensichtlich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Donnerstagabend, dem 3. November, vor der Nation über die Schlussfolgerungen der IAEA-Mission, die nach den russischen Behauptungen über eine schmutzige Bombe mehrere Einrichtungen überprüft hat.

„Die heutige Schlussfolgerung der IAEA ist ziemlich offensichtlich. Die Mission der Organisation besuchte alle Einrichtungen, die von den russischen Vertretern genannt wurden, als sie ihre Fantasien über die so genannte „schmutzige Bombe“ erzählten. Wir haben die IAEO eingeladen, sie zu überprüfen. Wir haben ihnen volle Handlungsfreiheit in den entsprechenden Einrichtungen eingeräumt und wir haben klare und unwiderlegbare Beweise dafür, dass niemand in der Ukraine eine „schmutzige Bombe“ hergestellt hat oder herstellt. Und das Einzige, was in unserer Region jetzt schmutzig ist, sind die Köpfe derer in Moskau, die leider die Kontrolle über den russischen Staat übernommen haben und die Ukraine und die ganze Welt terrorisieren“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident stellte fest, dass die Räumung der vom Feind beschlagnahmten Gebiete weitergeht.

Ehre allen, die unseren Staat verteidigen! Ehre sei allen, die kämpfen und arbeiten, um unserem Sieg näher zu kommen! Was die Front betrifft – die Jungs gehen nach vorne. Was das Getreide anbelangt, so laufen die Schiffe aus. Und die Invasoren folgen den Schiffen auch! Ruhm für die Ukraine! – fügte der Präsident hinzu…