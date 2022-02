Selenskyj hat sich zu einer möglichen russischen Invasion geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass der beste Freund des Feindes die Panik in der Ukraine sei. So äußerte er sich bei einem Briefing in der Region Cherson am Samstag, den 12. Februar, zu Informationen über eine mögliche russische Invasion bereits in der kommenden Woche, die am Vortag von den Weltmedien unter Berufung auf US-Geheimdienstdaten veröffentlicht worden waren.

Selenskyjy betonte, dass es derzeit zu viele Nachrichten darüber im Informationsraum gibt.

Ihm zufolge muss sich die Ukraine als Staat auf sich selbst und ihr Militär verlassen.

„Wir müssen jeden Tag bereit sein. Ich denke, es gibt zu viele Informationen über einen umfassenden Krieg mit Russland, auch wenn sie sagen, dass es relevante Daten gibt. Wir wissen, dass die Risiken vorhanden sind. Wenn es Informationen über eine 100%ige Invasion am 16. gibt, dann geben Sie uns diese Informationen. Wir erhalten Informationen von unserem Geheimdienst“, sagte er.

Zu den Informationen aus den USA und von den Partnern sagte Selenskyj, dass die Ukraine diese berücksichtige.

„Aber wir müssen die Situation genau analysieren und uns auf mögliche Risiken vorbereiten“, fügte er hinzu.

Ihm zufolge gibt es noch keinen Krieg in vollem Umfang.

„Und ich muss mit echten Informationen an die Öffentlichkeit gehen. Wir erhalten Informationen aus vielen Quellen. Wir haben auch Intelligenz. Ich glaube nicht, dass sie schlechter funktioniert als die Intelligenz anderer Staaten“, sagte Selenskyj.

Er sagte auch, dass die aufkommenden Informationen über eine mögliche Invasion eine Panik im Land auslösen könnten und der Ukraine in keiner Weise helfen würden. Und Panik, sagte er, ist der beste Freund des Feindes…