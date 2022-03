Selenskyj sprach über seine Gespräche mit Biden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu seinem Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden geäußert, in dem er unter anderem über die amerikanische Waffenhilfe sprach. Dies sagte der ukrainische Staatschef in seiner Ansprache an die ukrainische Bevölkerung am Mittwoch, den 30. März.

„Es gab ein Gespräch mit US-Präsident Biden. Sehr ausführlich, eine Stunde lang. Natürlich habe ich den Vereinigten Staaten für das neue humanitäre Hilfspaket in Höhe von 1 Milliarde Dollar und zusätzliche 500 Millionen Dollar an direkter Haushaltshilfe gedankt. Und ich habe festgestellt, dass dies ein Wendepunkt ist“, sagte Selenskyj.

Der Präsident hat seinem amerikanischen Amtskollegen aufgelistet, was die Ukraine jetzt braucht.

„Und er war sehr aufrichtig zu ihm. Die Unterstützung der USA ist für uns wichtig. Und jetzt ist es besonders wichtig, der Ukraine die Hand zu reichen, um die ganze Kraft der demokratischen Welt zu zeigen. Und wenn wir gemeinsam für die Freiheit kämpfen wollen, dann fragen wir unsere Partner. Und wenn wir wirklich gemeinsam für die Freiheit und den Schutz der Demokratien kämpfen – dann haben wir das Recht, in dieser kritischen und schwierigen Zeit Hilfe zu verlangen. Panzer, Flugzeuge, Artilleriesysteme. Freiheit sollte nicht schlechter bewaffnet sein als Tyrannei“, betonte Selenskyj.