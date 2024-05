Selenskyj traf sich mit den Führern der Verteidigungsstreitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 9. Mai hielt Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Treffen mit den Führern der ukrainischen Verteidigungskräfte ab, wie er in seiner Abendansprache sagte. Was darüber bekannt ist

Am Donnerstag, den 9. Mai, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Treffen mit den Führern der ukrainischen Verteidigungskräfte abgehalten.

Dies gab der Präsident in seiner Abendansprache bekannt.

Laut Selenskyj nahmen an dem Treffen der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj, der Chef des Generalstabs Anatolij Bargylevych und der Verteidigungsminister der Ukraine Rustem Umjerow teil.

Sie diskutierten darüber, wie die Lieferung von Waffen durch die Partner beschleunigt werden kann und wie man mit den verfügbaren Kräften und Mitteln, mit den verfügbaren Waffen, jetzt handeln kann, um die notwendigen Ergebnisse zu erzielen.

„Wir sehen, worauf sich der Angreifer vorbereitet. Er wird seine Antwort bekommen. Und ich danke allen unseren Soldaten und Kommandeuren, jeder Einheit, die effektiv an der Front operiert und den Angreifer vernichtet“, sagte Selenskyj. Er fügte hinzu, dass der Kraken-Einheit des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine besonderer Dank für die Kämpfe dieser Tage gebührt.

Selenskyj sagte auch, dass er einen neuen Kommandeur der Special Operations Forces, Olexander Trepak, ernannt habe: „Ein würdiger Mann, ein starker Kämpfer, ein Held der Ukraine.“

Am 9. Mai wurde bekannt, dass Präsident Selenskyj Gesetze zur Verlängerung des Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung in der Ukraine um weitere 90 Tage unterzeichnet hatte.