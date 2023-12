Selenskyj trifft sich mit führenden Politikern nordeuropäischer Länder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am zweiten Ukraine-Nordeuropa-Gipfel in der norwegischen Hauptstadt Oslo teilgenommen. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Mittwoch, den 13. Dezember mit.

An dem Gipfel nahmen auch der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, der finnische Präsident Sauli Niinosto, der dänische Ministerpräsident Matte Frederiksen, die isländische Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson teil.

Selenskyj dankte den Staatsoberhäuptern der nordischen Staaten und den Menschen in ihren Ländern für ihre Solidarität mit der Ukraine.

„Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Heimat für unser Volk geöffnet haben, das wegen des Krieges gezwungen war, die Ukraine zu verlassen, insbesondere für Frauen und Kinder“, sagte der Präsident.

Er wies auch auf die bewaffnete Unterstützung aus den nordischen Ländern hin, die Hilfe bei der Luftverteidigung.

„Wir verstehen alle Herausforderungen, aber wir sind stark. Das verdanken wir vor allem Ihnen, die Sie seit den ersten Tagen der russischen Invasion geschlossen hinter der Ukraine stehen“, betonte Selenskyj.