Selenskyj: Die Ukraine und Großbritannien sind Brüder geworden

Die Ukraine und das Vereinigte Königreich haben sich während der russischen Invasion von Partnern zu Brüdern gewandelt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 3. Mai, in einer Rede vor der Werchowna Rada.

Er sagte, die beiden Länder seien am 8. Oktober 2020 strategische Partner geworden und hätten sich in den zehn Wochen der russischen Invasion von Partnern zu Freunden und Brüdern entwickelt.

„Der 24. Februar 2022 hat gezeigt: Unsere Partnerschaft steht nicht nur auf dem Papier. Unsere Partnerschaft findet auf dem Schlachtfeld statt. Ein Kampf für gemeinsame Ideale und eine gemeinsame Zukunft… Diese fast 10 Wochen haben gezeigt: Es ist nicht beängstigend, einen bösen Feind gegen sich zu haben, wenn man einen guten Freund an seiner Seite hat. Ein guter Freund wie Großbritannien. Und Boris Johnson. Und diese Worte sind keine Schmeichelei oder Freundlichkeit, sie sind Realität“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge stehen die Ukraine und das Vereinigte Königreich jeden Tag in Kontakt.

„Wir sind zusammen. Jeden Tag. Wir sind in Kontakt. Jeden Tag. Wenn wir heute kein Gespräch führen, bedeutet das: Wir sind mit dem beschäftigt, was wir gestern im Gespräch vereinbart haben. Und das etwa 10 Wochen lang. Einen Moment lang. Die erste Sekunde des Sieges. Und für eine Ära. Eine Ära, in der Frieden herrscht. In der Ukraine, und damit in Europa. Ich danke dem Vereinigten Königreich, das sich uns anschließt, um diesen Moment und diese Zeit näher zu bringen. Wer ist bereit, der Garant für unsere Sicherheit zu sein“, sagte der Präsident.

Selenskyj betonte, dass seine Dankbarkeit nicht formell sei, da er sicher sei, dass auch die britischen Garantien nicht formell sein würden.

Er dankte dem Vereinigten Königreich und Ministerpräsident Boris Johnson persönlich für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung, die Hilfe für ukrainische Vertriebene, die Unterstützung bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen wurden, die geleistete Makrofinanzhilfe, die Absicht, sich am Wiederaufbau von Kiew und der Region Kiew nach dem Krieg zu beteiligen, sowie für die gegen Russland verhängten Sanktionen.

Selenskyj dankte auch der britischen Königin Elizabeth II., dem Herzog und der Herzogin von Cambridge, den englischen Musikensembles und allen Menschen für ihre Unterstützung.

Vor Selenskyjs Rede vor der Rada sprach Johnson selbst über eine Videoverbindung und kündigte ein neues militärisches Hilfspaket an, einschließlich der Lieferung von Brimstone-Schiffsabwehrraketen…