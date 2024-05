Selenskyj: Die ukrainischen Streitkräfte haben ihre Positionen in der Region Charkiw verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Präsident hat gesagt, dass die Invasoren ihre Aufgabe, „unsere Kräfte zu dehnen und damit die Ukraine auf breiter Front von der Region Charkiw bis nach Donetschyna zu schwächen“, nicht erfüllen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Verteidigungskräfte in dieser Woche ihre Positionen in der Region Charkiw verstärkt haben und die Russen ihr Ziel, die ukrainischen Streitkräfte zu schwächen, nicht erreichen.

„Heute, wie jeden Tag, gilt unsere vorrangige Aufmerksamkeit allen Bereichen der Kampfhandlungen – der gesamten Verteidigungslinie. Es gab einen Bericht des Oberbefehlshabers – General Syrskyj – direkt an der Front, direkt in unseren Kampfbrigaden. Das Ergebnis dieser Tage – der ganzen Woche – ist, dass wir eine stärkere Position in Charkowschtschina haben. Die Siebenundfünfzigste Brigade, die Zweiundachtzigste Brigade der DSV – danke, Soldaten! Und gleichzeitig vernichten unsere Streitkräfte den Angreifer in Richtung Donezk recht effektiv – insbesondere in den Gebieten der Stadt Tschassiw Jar und anderen. Der Angreifer erreicht seine Aufgabe – unsere Kräfte zu dehnen und damit die Ukraine auf breiter Front von Charkiw bis Donezk zu schwächen – tatsächlich nicht“, sagte Selenskyj in seiner Abendansprache.