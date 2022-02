Selenskyj unterzeichnet die visafreie Regelung für ausländische Freiwillige

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine befristete Visumbefreiung für Ausländer eingeführt, die sich freiwillig zur Verteidigung der Ukraine gegen die russische Armee melden. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Präsidialamtes am Montag, 28. Februar, mit.

In dem Erlass heißt es, dass eine vorübergehende Lockerung der Visabestimmungen für ausländische Freiwillige, die in der Internationalen Legion der Verteidigung der Ukraine dienen wollen, ab dem ersten März in Kraft tritt.

Das Dokument legt auch fest, dass diese Regel nicht für Bürger des Aggressorlandes gilt.

Das Dekret trat mit seiner Veröffentlichung in Kraft…