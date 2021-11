Selenskyj wendet sich wegen Nord Stream 2 an den US-Kongress

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte dem US-Repräsentantenhaus für die Aufnahme von Änderungsanträgen in den Gesetzesentwurf für die Sicherheitsausgaben 2022, die sich gegen das Nord Stream 2-Projekt richten, und forderte den Senat auf, diese zu genehmigen.

„Europas Gas-Erpressung muss endgültig aufhören. Wir sind dem US-Repräsentantenhaus dankbar, dass es einen Änderungsantrag in das NDAA aufgenommen hat, der Nord Stream 2 stoppen wird. Wir appellieren an alle Freunde der Ukraine und der Europäischen Union im US-Senat, eine solche Bestimmung und auf Senatsebene zu unterstützen“, schrieb Selenskyj am Freitag, den 12. November, auf Twitter…