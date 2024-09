Die serbische Botschaft wird dieses Jahr in der Ukraine wiedereröffnet - Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 25. September kündigte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha an, dass die Botschaft von Serbien ihre Arbeit in der Ukraine im Jahr 2024 wieder aufnehmen wird.

Der ukrainische Außenminister machte diese Ankündigung nach einem Treffen mit dem serbischen Außenminister Marko Djuric in New York.

„Wir schätzen Serbiens Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und seine Beteiligung an der Friedensformel. Ich habe über die russischen Angriffe auf unser Energiesystem berichtet. Ich begrüße die Entscheidung Serbiens, seine Botschaft in Kiew dieses Jahr wieder zu eröffnen“, sagte Sybiha gegenüber X Network.