Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Eindringlinge getrollt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat in Versen auf den Vorfall auf der Krim-Brücke reagiert. Die entsprechende Veröffentlichung erschien am 17. Juli in den sozialen Netzwerken der Abteilung.

„Nachtigallchen, lieber Bruder,

Wieder ging die Brücke „schlafen“

Ta eins… Zwei!

P.S.Music – Volksweise.Worte – Sicherheitsdienst der Ukraine“, – schrieb in den Nachrichtendienst.

Die Russische Föderation behauptet, dass „der Straßenbelag beschädigt wurde“, während die Brückenstützen angeblich intakt sind. Über die Ursachen des Vorfalls wird nicht berichtet, es handelt sich um einen Notfall. Es ist bekannt, über zwei Tote und eine verletzte Minderjährige.