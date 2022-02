Snake Island erobert, 13 Grenzsoldaten getötet - Geraschtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

13 ukrainische Grenzsoldaten werden bei der Verteidigung der Insel Zmeyny gegen russische Eindringlinge getötet. Die Eindringlinge boten ihnen an, sich zu ergeben, was sie jedoch ablehnten. Dies teilte Anton Geraschtschenko, Berater des Innenministers, am Donnerstag, den 24. Februar, auf Facebook mit.

„13 ukrainische Grenzsoldaten wurden getötet“, schrieb Heraschtschenko.

Er gab an, dass sich ein russisches Schiff den Verteidigern der Schlangeninsel näherte und ihnen anbot, sich zu ergeben. Die Grenzsoldaten weigerten sich jedoch und schickten die Insassen nach…

Daraufhin wurde ein intensiver Raketen- und Artillerieangriff auf die Garnison gestartet.

Der staatliche Grenzdienst teilte seinerseits mit, dass die Kommunikation mit den auf der Schlangeninsel stationierten Grenzschutzbeamten verloren gegangen sei.

„Nach der Beschießung von Zmeyny mit Bordwaffen und Kampfflugzeugen der Besatzer wurde die Infrastruktur auf der Insel zerstört. Außerdem ist die Kommunikation mit den Grenzschützern, die sich zusammen mit den ukrainischen Streitkräften auf der Insel befinden, unterbrochen. Nach den vorliegenden Informationen ist die Schlangeninsel beschlagnahmt worden“, heißt es in der Erklärung.

Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine erinnerte daran, dass der Feind heute wiederholt vergeblich versucht hat, die ukrainischen Verteidiger auf der Insel mit Aufforderungen zur Kapitulation einzuschüchtern. Grenzsoldaten und die Streitkräfte der Ukraine hielten sich tapfer…