Soldat Russlands, du bist verraten worden: Gehen Sie nach Hause - Resnikow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat vorgeschlagen, dass die Soldaten der russischen Armee von ukrainischem Boden nach Hause zurückkehren. Eine entsprechende Erklärung wurde am Samstag, den 24. Juni, auf dem Twitter-Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht.

„Russischer Soldat, ich bin der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow. Ihr seid verraten worden. Euer Krieg ist nicht hier, nicht in der Ukraine, der Krieg ist bereits in eurer Heimat. Gehen Sie nach Hause, verteidigen Sie Ihre Heimat, umarmen Sie Ihre Lieben. Wir werden euch nicht in den Rücken schießen. Wir brauchen kein russisches Land, kümmert euch um euer Land, kümmert euch um euer Schicksal. Ihr habt noch eine Chance zu überleben“, sagte der Leiter des Verteidigungsministeriums.

Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte auf den Aufstand der privaten Militärfirma Wagner, indem er „Hochverrat“ erklärte und den russischen Streitkräften befahl, Prigoschins Meuterei zu beenden.

Am 24. Juni gerieten Militäreinrichtungen und Verwaltungsgebäude in Woronesch und Rostow am Don unter die Kontrolle von Wagners Kämpfern. Am Abend gab Prigoschin jedoch bekannt, dass er seine Kolonnen vor Moskau zurückziehen und „wie geplant“ in die Feldlager zurückkehren würde.

