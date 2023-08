Soldaten der Streitkräfte der Ukraine haben in Rabotino die ukrainische Flagge gehisst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Flagge weht über dem Dorf Rabotino im Gebiet Saporischschja, in das unsere Truppen vor kurzem eingedrungen sind.

Ukrainische Verteidiger der 47. separaten mechanisierten Brigade Magura haben die Staatsflagge im Dorf Rabotino in Richtung Melitopol aufgestellt. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj veröffentlichte am Mittwoch, den 23. August, das entsprechende Video in Telegram.

„Rabotino. Ukraine, froher Tag der Staatsflagge!“ – schrieb er.

Das 47. OMBr berichtete, dass die ukrainische Flagge mit der Unterschrift des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine auf der von den Invasoren zerstörten Schule weht.

In dem Video fliegt die Drohne um das verstümmelte Gebäude, auf dessen Dach die Flagge der Ukraine angebracht ist.

Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär am 22. August mit Gefechten in Rabotino in der Region Saporischschja eingedrungen ist und die Evakuierung der Zivilbevölkerung organisiert hat.