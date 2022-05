Soldaten zeigten, wie sie russische Panzer zerstören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten der 30. separaten mechanisierten Brigade, die nach Fürst Konstantin Ostrozhsky benannt ist, haben ein Video veröffentlicht, das die Zerstörung eines feindlichen Panzers und eines Schützenpanzers (IFV) zeigt.

„Die tollkühnen Entschlossenen leben nach dem Prinzip: „Wenn du willst, dass niemand es findet, dann lege es an einen auffälligen Ort“. Deshalb haben sie den Panzer und den BMP so aufgestellt, dass sie für die Panzerbesatzungen und die Artilleristen der Brigade leicht zu erreichen sind“, heißt es in der Bildunterschrift des Videos.

