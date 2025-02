Der spanische Außenminister sagt, es sei zu früh, um über die Entsendung von Truppen in die Ukraine zu sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares sagte, es sei zu früh, um über die Entsendung von Truppen in die Ukraine zu sprechen. Er verwies auf die Notwendigkeit, Frieden zu schaffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Le Monde.

Spanien sagte, es sei „zu früh“, um über die Entsendung seiner Truppen in die Ukraine zu sprechen. Am Montag betonte Außenminister Jose Manuel Albares, dass in dem aktuellen Konflikt „das Ziel der Diplomatie sein sollte, Frieden zu erreichen“.

Er fügte hinzu, dass, wenn der Frieden erreicht ist, festgelegt werden muss, welche Bedingungen dafür notwendig sind, einschließlich der möglichen Entsendung von Truppen.

„Wenn wir über die Entsendung von Streitkräften sprechen, ist es wichtig zu verstehen, was ihre Aufgabe sein wird, wer sie schicken wird, unter welcher Flagge und mit welchem Mandat“, sagte Albares nach einem Treffen mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira.

Gleichzeitig hat Großbritannien seine Bereitschaft bekundet, gegebenenfalls Soldaten als Friedenstruppe in die Ukraine zu entsenden, um die Sicherheit zu erhöhen.

Auch Deutschland hält die Frage der Truppenentsendung für „verfrüht“ und weist darauf hin, dass man abwarten müsse, bis der Frieden hergestellt und die Lage geklärt sei.