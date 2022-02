Special Operation Mongoose Throw: Was an den Aussagen der "LNR"-Führer falsch ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der so genannte „Chef“ der „Volksrepublik Luhansk“ Leonid Pasechnik hat ein Video über den Beginn der Evakuierung von Bürgern der besetzten Gebiete am 16. Februar aufgenommen. Dies berichtete der Journalist und iSANS-Experte Serge Kharitonov in seinem Telegram-Kanal.

„Ich habe die Metadaten von Pasechniks Videobotschaft entladen, die heute von Life, einer dem Kreml nahestehenden Medienholding, veröffentlicht wurde, und es gibt keinerlei Zweifel. Alles, was jetzt von russischer Seite geschieht, ist eine Provokation, um eine fiktive ‚Migrationskrise‘ zu erzeugen“, schrieb er.

Er stellte auch fest, dass der Ordner, in dem die Quelle dieses Videos gespeichert war, „Mongoose Throw“ hieß. Und der Unterordner war „LI“, was offenbar „Leonid Iwanowitsch“ bedeutet (Pasechniks Vor- und zweiter Vorname – Anm. d. Red.).

„Der Mungo-Wurf“ ist die übliche Bezeichnung für den falschen Ausfallschritt, den ein Mungo gegen eine Schlange macht, um sie zum Vorwärtsstürmen zu zwingen. Nach mehreren Angriffen wird die Schlange niedergeschlagen, dann schlägt der Mungo entschlossen zu und versenkt sich im Hals des Reptils.

Ein Video mit einem ähnlichen Appell wurde zuvor auch vom sogenannten „Chef“ der „Volksrepublik Luhansk“ Denis Puschilin veröffentlicht, es wurde in einem unscheinbaren „Adobe Premiere Pro Auto-Save“-Ordner gespeichert.

Die Lage im Donbass eskaliert