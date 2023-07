Der Staatliche Eigentumsfonds hat dem Staatshaushalt in sechs Monaten 1,82 Mrd. Hrywnja zugeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Anfang 2023 hat der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine 210 Privatisierungsauktionen durchgeführt und dabei 1,82 Mrd. Hrywnja für den Staatshaushalt eingenommen. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Eigentumsfonds.

Die erfolgreichsten Auktionen in der ersten Jahreshälfte waren das Hermitage Hotel (311 Millionen Hrywnja), Ukroboronresursy (210 Millionen Hrywnja), Ust-Dunaysk Port (201 Millionen Hrywnja), Staronibabsky Distillery (142 Millionen Hrywnja) und Elektronmash (120,8 Millionen Hrywnja). Die beliebtesten Auktionen nach Anzahl der Teilnehmer waren Auktionen für den Verkauf von Ukrdiprosad Uschhorod (47 Teilnehmer), Hotel Hermitage in Kiew (39 Teilnehmer) und Gewächshäuser in der Region Lwiw (32 Teilnehmer), – in der Nachricht angegeben.

Der Staatliche Eigentumsfonds nannte die aktivsten regionalen Büros: in den Regionen Lwiw, Wolhynien und Transkarpaten – 49 Auktionen, in den Regionen Riwne und Schytomyr – 33 Auktionen, in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Kirowohrad – 26 Auktionen.

„Alle Mittel, die der Fonds für Staatseigentum aus der Privatisierung erhält, kommen den Verteidigungskräften zugute“, so der Fonds.