Der staatliche Grenzschutzdienst hat über COVID-Fälschungen berichtet

Vom 21. August bis zum 21. September haben ukrainische Grenzschutzbeamte rund 300.000 COVID-Zertifikate überprüft und 575 ungültige Zertifikate identifiziert. Dies teilte der Sprecher des staatlichen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, mit, wie Ukrinform am Sonntag, 26. September, berichtete.

„In einem Monat haben die Grenzschutzbeamten etwa dreihunderttausend COVID-Zertifikate von Ukrainern, die aus dem Ausland zurückkehrten, sowie von Ausländern überprüft. Mehr als ein halbes Tausend von ihnen erwiesen sich als ungültig“, sagte Demtschenko.

Ihm zufolge hat die Software 575 von 290 Tausend Zertifikaten als ungültig markiert (weniger als 0,2 %). Einige der Dokumente wiesen „eindeutige Anzeichen einer Fälschung auf“, woraufhin die Grenzschutzbeamten die Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weitergaben. Die übrigen Zertifikatsinhaber, die Probleme mit der Dokumentenprüfung hatten, wurden nach ihrer Rückkehr in die Ukraine in Quarantäne geschickt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Grenzschutzbeamten den QR-Code auf den Bescheinigungen mit Hilfe eines elektronischen Geräts mit SafeBorder-Software des Ministeriums für digitale Wirtschaft überprüfen. Insgesamt sind derzeit mehr als 40 Länder an das digitale Zertifikatsnetz angeschlossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass 12 % der ukrainischen Bevölkerung bisher vollständig geimpft waren. Tagsüber waren 477 mobile Teams, 1.880 Impfstellen und 373 Impfzentren im Einsatz.

Gleichzeitig hat die Ukraine derzeit die zweithöchste Zahl von Todesfällen in Europa zu verzeichnen. In den vergangenen 24 Stunden wurden die meisten bestätigten Fälle in den Regionen Charkiw, Dnipropetrowsk, Odessa, Czernowitz und Ternopil registriert.