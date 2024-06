Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat über die Situation am Kontrollpunkt Shehyni berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Grenzschützer haben noch keine Bestätigung von der polnischen Seite über den Beginn der Verkehrsblockade durch die Bauern erhalten.

Seit dem Morgen des 9. Juni funktioniert der Kontrollpunkt Shehyni-Medika an der Grenze zu Polen normal, obwohl polnische Bauern ihn blockieren wollten. Dies berichtete am Sonntag der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine (State border service of Ukraine) Andrij Demchenko in einem Kommentar gegenüber Ukrajinska Prawda.

„Die Richtung der Kontrollpunkte Shegini-Medika funktioniert im normalen Modus. Ab sofort können alle Fahrzeugkategorien die Grenze in beide Richtungen ungehindert passieren. Von polnischer Seite haben wir noch keine Bestätigung über den Beginn der Blockade des Verkehrs durch polnische Bauern erhalten“, sagte er.

Demtschenko schloss nicht aus, dass die Sperrung des Verkehrs für Fahrzeuge heute nicht stattfinden wird.

„Natürlich wünschen wir uns, dass solche Aktionen überhaupt nicht stattfinden, aber es ist nicht auszuschließen, dass sie in diese Richtung verschoben werden, da sie ja angekündigt wurden“, fügte er hinzu.