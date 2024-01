Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat über die Situation an der Westgrenze berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es gibt keine Blockade von Lastwagen an der Grenze der an die Ukraine angrenzenden Staaten. Es gibt weniger als tausend Lastwagen in Warteschlangen. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in einem Kommentar an Ukrinform, der am Freitag, den 26. Januar veröffentlicht wurde.

„In Richtung Polen wurden die Kontrollpunkte Rawa-Russkaya-Grebenne, Krakowiec-Korczewa, Jagodin-Dorogusk, Shegini-Medika blockiert. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind die Warteschlangen in diesen vier Richtungen in Richtung Ukraine seit heute Morgen unbedeutend – etwa 900 Lastwagen“, sagte der Beamte.

Die Bewegung des Güterverkehrs nach der Freigabe der Grenze zu Polen ist entsprechend der Kapazität der Kontrollpunkte recht intensiv geworden. Insbesondere im Laufe des vergangenen Tages überquerten in diesen vier Richtungen fast 2750 Tausend Lastwagen die Grenze zur Ein- und Ausreise.

Demchenko fügte hinzu, dass eine kleine Schlange in Richtung Ukraine von Frachtfahrzeugen am Morgen noch auf dem Territorium Rumäniens in Richtung des Kontrollpunktes Porubnoe steht – etwa 80 Lastwagen.

Wir werden Sie daran erinnern, dass am 18. Januar rumänische Landwirte den dritten Kontrollpunkt an der Grenze zur Ukraine – Halmeu-Diakove – blockiert haben.