Die staatliche Raumfahrtbehörde der Ukraine hat die Bedingungen für die Entwicklung einer ukrainischen Weltraumrakete genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine wird innerhalb von fünf Jahren eine einheimische Rakete als Teil ihres Raumfahrtprogramms entwickeln. Der Leiter der staatlichen Raumfahrtbehörde Wladimir Taftay sagte in einem Interview mit RBC-Ukraine am Freitag, 8. Oktober.

Er sagte, dass alle Ziele des Raumfahrtprogramms, einschließlich der Entwicklung einer Weltraumrakete, nicht nur realistisch seien, sondern auf jeden Fall erreicht werden würden.

„Nach fünf Jahren sollten wir diese Projekte fertig haben und in Betrieb nehmen können“, sagte Taftai.

Ihm zufolge wird die ukrainische Rakete der leichten Klasse sein, für deren Finanzierung 4,8 Mrd. Hrywnja benötigt werden.

„Im Rahmen dieses Projekts wird der optimale Punkt für einen Offshore-Start berechnet. Dies wird wahrscheinlich der Atlantische Ozean sein, aber auch Startpunkte im Indischen Ozean wurden in Betracht gezogen“, fügte Taftai hinzu.

Darüber hinaus erklärt der Leiter der staatlichen Raumfahrtbehörde, dass die Ukraine bereit ist, die russischen Raketentriebwerke zu ersetzen, die in den US-Raketen und z. B. in den ukrainischen Zenit-Raketen von Sea Launch eingesetzt wurden.

„Jetzt sind wir nicht mehr von der Russischen Föderation abhängig, und daher können wir sagen, dass dieses Projekt zu 100 % durchführbar ist. Da die Rakete, die wir bauen, kleiner sein wird, wird auch ihr Motor kleiner sein. Natürlich wurden die erforderlichen Studien bereits durchgeführt, und wir wissen, dass dies machbar ist“, schloss er.

Es wird daran erinnert, dass bereits ein Plan für die Integration der Ukraine in die Europäische Weltraumorganisation ausgearbeitet wurde. Der Beitritt zur Europäischen Weltraumorganisation wird der Entwicklung der Weltraumwissenschaft und -technologie in der Ukraine neue Impulse verleihen, so das Ministerkabinett.

Es wurde auch berichtet, dass die Ukraine im Rahmen des NASA-Programms Ressourcen auf dem Mond beanspruchen könnte. Das Artemis-Programm der NASA ist ein von der US-Regierung finanziertes Programm zur bemannten Rückkehr von Menschen auf den Mond.