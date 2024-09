Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine: Mehr als 570 Gruppen, die illegale Grenzübertritte organisieren, wurden aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die meisten Versuche eines illegalen Grenzübertritts durch Wehrpflichtige wurden in der Region Odessa verzeichnet.

Seit Beginn des Kriegsrechts hat der staatliche Grenzdienst der Ukraine mehr als 570 kriminelle Gruppen aufgedeckt, die illegale Grenzübertritte organisieren. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in einer Fernsehansprache am Montag, den 2. September.

Mehr als 200 solcher Gruppen sind in diesem Jahr aufgedeckt worden.

„Seit Beginn des Kriegsrechts haben die Mitarbeiter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine in Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden mehr als 570 kriminelle Gruppen aufgedeckt. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 200 kriminelle Gruppen enttarnt“, so Demchenko.

Die meisten Versuche wurden in der Region Odessa verzeichnet.