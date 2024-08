Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen eines Videos von der Enthauptung eines mutmaßlichen ukrainischen Soldaten eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine Untersuchung über die Verbreitung eines Videos der Enthauptung eines ukrainischen Verteidigers durch das russische Militär eingeleitet, teilte das Büro des Generalstaatsanwalts mit

Es wurde eine Untersuchung über die Verbreitung eines Videos eingeleitet, das die Enthauptung eines angeblichen ukrainischen Verteidigers zeigt.

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Samstag, den 17. August mit.

„Unter der Verfahrensleitung der Generalstaatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlichem Mord (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet“, hieß es in der Erklärung. Am 16. August wurde in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, das Vertreter der russischen Streitkräfte zeigt, die den Kopf eines mutmaßlichen ukrainischen Soldaten demonstrieren, der auf einen Pfahl gesteckt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen führen die Strafverfolgungsbehörden dringende Ermittlungsmaßnahmen durch, die darauf abzielen, diese Informationen und die damit verbundenen Umstände zu überprüfen, so die Generalstaatsanwaltschaft.

„Die Verbreitung eines solchen Videos durch Vertreter der Russischen Föderation zeigt einmal mehr, dass sie die Normen und Grundsätze des humanitären Völkerrechts völlig missachten“, sagte die Generalstaatsanwaltschaft.