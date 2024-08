Der Staudamm des Kiewer Kraftwerks hat keine größeren Schäden erlitten - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Derzeit sind alle notwendigen Dienste involviert und führen Reparaturarbeiten durch. Die Behörden haben versprochen, alle beschädigten Einrichtungen wiederherzustellen.

In Wyschhorod kann der Durchgang auf dem Damm des Kiewer Wasserkraftwerks gegen 16:00 Uhr geöffnet werden, da der Damm keine nennenswerten Schäden aufweist. Dies berichtete der Leiter der Kiewer regionalen Militärverwaltung Ruslan Kravchenko in der Sendung des TV-Marathon am Montag, den 26. August.

„Der Durchgang am Damm des Kiewer Wasserkraftwerks wird sich gegen 16:00 Uhr öffnen, wenn es keine wiederholten Luftalarme und Angriffe gibt“, stellte er fest.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung bestätigte, dass es keine nennenswerten Schäden am Damm gibt.

Laut Kravchenko sind nun alle notwendigen Dienste beteiligt und führen Reparaturarbeiten durch. Die Behörden haben versprochen, alle beschädigten Einrichtungen wiederherzustellen.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht und am Morgen des 26. August einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben. In einer Reihe von Städten gab es Explosionen, es gab Tote. Danach fielen in vielen Siedlungen Licht und Wasser aus. Insgesamt wurden 15 Regionen getroffen.

Auch während des massiven Angriffs der russischen Invasoren an diesem Morgen ist eine ihrer Raketen in den Stausee von Kiew gefallen.