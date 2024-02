Der stellvertretende Kommandeur der 18: Armee der Russischen Föderation ist in Sewastopol gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende Kommandeur der 18. Armee der Russischen Föderation Magomedali Magomedjanov ist in einem Krankenhaus im vorübergehend besetzten Sewastopol gestorben. Dies teilte die Öffentliche Kammer von Dagestan am 16. Februar mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Tod des Oberst am Mittwoch, den 14. Februar, infolge von Kampfwunden eingetreten ist, die er in der Zone der so genannten „besonderen Militäroperation“ der Russischen Föderation (Krieg gegen die Ukraine – Anm. d. Red.) erhalten hat.

„Am vergangenen Mittwoch im Krankenhaus der Stadt Sewastopol von den Wunden während der Kämpfe erhalten starb Guard Oberst, Kommandeur der 61. separaten Kirkenes Red Banner Marine Brigade der Nordflotte, ein gebürtiger aus dem Dorf Hlyut Rutulsky Bezirk Dagestan Magomedali Magomedjanov“, liest das Telegram Veröffentlichung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 2. Februar in den sozialen Netzwerken die Information kursierte, dass bei einem Angriff der Streitkräfte der Ukraine auf den Flugplatz Belbek auf der Krim angeblich der russische Generalleutnant Alexander Tatarenko getötet wurde.

Später wurde jedoch bekannt, dass sein militärischer Sohn, der ebenfalls Alexander hieß, gestorben war.