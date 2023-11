Der Steuerdienst hat berechnet, wie viele Unternehmen Ukrainer seit 2022 im Ausland eröffnet oder liquidiert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Seit Anfang 2022 haben die Einwohner der Ukraine 6.721 ausländische Unternehmen erworben oder liquidiert.

Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Steuerdienstes mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Staatliche Steuerdienst seit Anfang 2022 6721 Meldungen über den Erwerb von Eigentum, die Registrierung und den Verkauf/die Liquidation einer ausländisch kontrollierten Gesellschaft oder einer Gründung ohne den Status einer juristischen Person (Fonds, Trusts) erhalten hat.

Davon wurden 6.430 von in der Ukraine ansässigen natürlichen Personen und 291 von in der Ukraine ansässigen juristischen Personen eingereicht.

Die wichtigsten Länder, in denen in der Ukraine ansässige Personen Anteile an einer ausländischen juristischen Person, Eigentumsrechte an einem Anteil am Vermögen, am Einkommen oder am Gewinn einer Einrichtung ohne den Status einer juristischen Person erworben oder veräußert haben, sind

Polen – 33%;

Vereinigtes Königreich – 15%;

Vereinigte Staaten – 13%;

Zypern – 11%;

Estland – 7%;

andere Länder – 21%.

Banken, Finanzinstitute und andere Aufsichtsbehörden haben dem Steuerdienst 9881 Meldungen über Tatsachen übermittelt, die darauf hinweisen, dass eine natürliche (juristische) Person, die in der Ukraine ansässig ist, einen Anteil an einer ausländischen juristischen Person besitzt.

