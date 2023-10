Die Steuern in der Ukraine können im Moment nicht erhöht werden - Martschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das Finanzministerium ist derzeit nicht in der Lage, die Ausgaben des Staatshaushalts zu senken und hat keine Möglichkeit, die Steuerpolitik zu ändern

Dies erklärte Finanzminister Sergii Martschenko in einem Interview mit Ukrinform.

„Wir haben ziemlich begrenzte fiskalische Manöver. Ich fange mit dem Einfachsten an: Wir können es uns nicht leisten, unsere Steuerpolitik im derzeitigen Umfeld zu ändern“, sagte er.

Martschenko fügte hinzu, dass das Finanzministerium vorübergehende Maßnahmen zur Besteuerung übermäßiger Gewinne von Banken erwägt, die umgesetzt werden könnten. Aber dieser vorübergehende Schritt ist nicht entscheidend.

„Wir können die Ausgaben nicht kürzen. Sie haben gesehen, dass der Haushalt, den wir vorgelegt haben, bereits eine radikale Kürzung der Investitionsausgaben enthält“, sagte der Finanzminister.

Laut Martschenko werden alle Maßnahmen in Betracht gezogen, um die Einnahmen des Staatshaushalts zu erhöhen, darunter eine Verbrauchssteuer und der Kampf gegen illegales Glücksspiel und dessen Legalisierung.

„Das alles gehört zu den Bereichen, an denen wir arbeiten. Aber ich will ehrlich sein: Selbst wenn wir all diese internen Probleme lösen, werden wir damit nicht den Bedarf an externer Finanzierung decken können“, schloss er.

