Das ukrainische Militär hat einen Hubschrauber in der Nähe des vorübergehend besetzten Horlivka in der Region Donezk abgeschossen. Dies meldete das Pressezentrum der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 10. Juli.

„Am 9. Juli um die Mittagszeit schoss eine Einheit der Flugabwehrraketen der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in der Nähe von Gorlovka einen Hubschrauber der russischen Besatzungsarmee ab. Es gibt eine Bestätigung für die Zerstörung des Ziels. Der Typ des feindlichen Hubschraubers wird noch ermittelt“, heißt es in dem Bericht.