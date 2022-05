Streitkräfte der Ukraine: Hohe Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen in der gesamten Ukraine ist weiterhin hoch. Dies erklärte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 9. Mai in einem morgendlichen Briefing.

Nach Angaben des Einsatzführungskommandos Süd umfasst der Schiffsverband der gegnerischen Flotte im Schwarzen Meer mindestens sechs Schiffe und zwei U-Boote.

Sie alle sind in Alarmbereitschaft für Raketenangriffe und verfügen über mehr als 50 Marschflugkörper.

Der Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, sagte außerdem, es bestehe ein hohes Risiko von Luftangriffen aus dem Gebiet der Krim.

„Es besteht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen durch die russische Schwarzmeerflotte sowie durch russische strategische Flugzeuge. Es besteht die Gefahr von Raketenangriffen aus dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim“, betonte Bratschuk in einer Videobotschaft am 9. Mai…