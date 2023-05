Die Streitkräfte der Ukraine verstärken weiterhin die Nordgrenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär setzt die Verstärkung der Nordgrenze fort: In den letzten zehn Tagen wurden neue Minenfelder angelegt und Tausende von Metern an Verteidigungsgräben ausgehoben. Dies teilte der Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte der Ukraine, Serhij Najew, am 17. Mai mit.

„Ausgehend von der wahrscheinlichen Art der feindlichen Aktionen führen wir eine Reihe von Maßnahmen durch, um die Bereitschaft der Truppenverbände, die die nördliche Operationszone verteidigen, für jegliche feindliche Aktion zu gewährleisten, angefangen bei der Abwehr von Luft- und Raketenangriffen bis hin zur Verhinderung von Sabotageaktionen“, sagte der Generalleutnant.

Er betonte, dass die russischen Truppen derzeit nicht bereit sind, Offensivaktionen im Norden durchzuführen, aber die ukrainischen Streitkräfte verstehen und sehen mögliche Szenarien vor.

„Ein technisches Zaunsystem spielt eine wichtige Rolle bei der Abschreckung des Feindes, das täglich gebaut wird… Die Verminung des Geländes, das Anlegen von Minenfeldern und Panzerabwehrgräben auf Straßenabschnitten und Pfaden, auf denen der Feind wahrscheinlich vorrücken wird, wird fortgesetzt“, betonte Najew.

Der Kommandeur gab an, dass in den letzten zehn Tagen Panzerabwehrminenfelder und -sperren mit mehr als 5,5 Tausend Minen angelegt wurden. Entlang der Staatsgrenze wurden etwa 1.500 Meter Schützengräben und 3.500 Meter Panzerabwehrgräben ausgehoben.

Darüber hinaus wurden mehrere Dutzend gesperrte Lücken, Unterstände und Schießstellungen für Personal sowie Schießstellungen für Ausrüstung eingerichtet.“