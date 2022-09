Stromexporte stellen Handelsrekord auf - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat laut Wladimir Kudrytskyy, Leiter von Ukrenergo, in den ersten zwei Septemberwochen 131 Millionen Dollar mit Stromexporten verdient.

„Die Stromexporte haben einen Handelsrekord aufgestellt – 131 Millionen Dollar in den ersten zwei Septemberwochen. Die ukrainische Elektrizität rangiert in der Handelsbilanz an zweiter Stelle nach den traditionell großen Mengen landwirtschaftlicher Produkte – Raps und Weizen“, sagte er.

Kudrytskyy betonte, dass sich die Ukraine dank der Stromexporte allmählich zu einem strategisch wichtigen Partner der EU entwickelt.

Ihm zufolge zielt Ukrenergo darauf ab, die Ukraine als Garant für Energiesicherheit in Ost- und Mitteleuropa zu festigen.