Stromtechniker haben 20 Siedlungen in den Grenzregionen wieder ans Netz gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Innerhalb von zwei Tagen haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung in 20 Siedlungen in den Grenzregionen von Donezk und der Region Dnipropetrowsk wiederhergestellt. Dies teilte die Energieholding am Sonntag, den 24. Dezember mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Territorium des Donbass aufgrund des russischen Beschusses ständig Stromnetze und Geräte abgeschaltet wurden. Trotzdem hat der Energiesektor in den letzten zwei Tagen 7,4 Tausend Verbraucher in der Region Donezk wieder mit Strom versorgt.

Der Süden der Region Dnipropetrowsk leidet ebenfalls unter häufigem Beschuss, der die Energieinfrastruktur ständig beschädigt. Hier haben die Mitarbeiter von DTEK 1,1 Tausend Einwohnern, die aufgrund feindlicher Angriffe ohne Strom waren, wieder Licht gegeben.

„In einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone haben die DTEK-Spezialisten Dutzende Male das Licht wiederhergestellt und tun dies auch weiterhin immer wieder“, so das Unternehmen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 23. Dezember fünf Energietechniker, die im Wärmekraftwerk von DTEK in der Frontregion arbeiteten, nach heftigem Beschuss verletzt wurden. Die Verletzten erhielten erste Hilfe und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.