Der Stromverbrauch in der Ukraine hat zu steigen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während der Stunden des maximalen Verbrauchs hat das Energiesystem immer noch ein Kapazitätsdefizit, hat der Energiesektor erinnert.

Der Stromverbrauch in der Ukraine hat inmitten eines Rückgangs der Lufttemperatur zu steigen begonnen, sagte Ukrenerho am Dienstag, den 15. Oktober. Dies berichtete Ukrenerho am Dienstag, den 15. Oktober.

So lag der Stromverbrauch heute um 9:30 Uhr um 3% höher als am Montag zu dieser Zeit.

„Gestern, am 14. Oktober, wurde der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er war 3,3% höher als am vorherigen Arbeitstag – Freitag, 11. Oktober. Der Grund für diese Dynamik – ein Rückgang der Lufttemperatur auf dem gesamten Gebiet der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stromingenieure erinnerten daran, dass es in den Stunden des maximalen Verbrauchs im Energiesystem immer noch einen Mangel an Strom gibt. Daher baten sie die Bürger, während der Zeit des effektiven Betriebs der Solarkraftwerke – von 10:00 bis 16:00 Uhr – leistungsstarke Elektrogeräte zu verwenden.

Seit heute Morgen sind 495 Siedlungen aufgrund von Feindseligkeiten und anderen Gründen ganz oder teilweise vom Stromnetz getrennt.

„Wegen der Feindseligkeiten neue Stromabschaltungen in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Charkiw und Mykolajiw. Aus technischen Gründen sind die Verbraucher in den Regionen Sumy, Saporischschja und Kiev ohne Strom“, so das Unternehmen.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Regierung eine Zentrale eingerichtet hat, die sich mit der Vorbereitung der Regionen auf die Heizperiode befasst.