Die Stromversorgung von 18.000 Verbrauchern in drei Bezirken der Region Donezk wurde wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung für mehr als 18.000 Kunden in der Region Donezk wiederhergestellt. Sie waren aufgrund des russischen Beschusses stromlos, teilte die Energieholding am Sonntag, den 11. Februar mit.