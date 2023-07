Stromversorgung in der Region Odessa nach russischem Angriff wiederhergestellt - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparaturteams der Energieholding DTEK haben die Stromversorgung in den Häusern von fast dreitausend Familien in der Region Odessa wiederhergestellt, die aufgrund des russischen Raketenangriffs ohne Strom waren. Dies wurde am Mittwoch, den 19. Juli, auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

„Beschädigt wurden die Objekte der Stromnetze. Im Laufe des Tages haben die Spezialisten des Unternehmens die Stromversorgung für 2894 Familien in der Region wieder aufgenommen, die wegen des Beschusses ohne Licht geblieben waren. Jetzt haben alle Kunden wieder Licht“, – heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen stellte fest, dass die Reparaturarbeiten unmittelbar nach Erhalt der Genehmigung und des Zugangs zum Schadensort durch die Streitkräfte der Ukraine und den Staatlichen Dienst für Notfallsituationen beginnen.