In Sumy waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während eines Luftalarms waren in Sumy Explosionen zu hören. Die Luftabwehr ist in der Stadt im Einsatz. Darüber am Donnerstag, 20. Juli, informiert Sumy Regionale Militärverwaltung.

Es wird berichtet, dass die Explosionen um 1.30 Uhr zu hören waren.

Die Einwohner werden aufgefordert, während des Luftalarms in Schutzräumen zu bleiben oder die Regeln der zwei Wände zu beachten.

Auf die Bedrohung durch den Einsatz des Feindes Streik UAV Shahed warnte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine. Er stellte fest, dass diese die Regionen Poltawa, Mykolajiw und Cherson sowie Sumy und Tschernihiw bedrohen.

Später warnten die Regionen Saporischschja, Dnipropetrowsk und Poltawa vor der Bedrohung durch ballistische Waffen.

In Saporischschja waren Explosionen zu hören. Es gibt noch keine offiziellen Kommentare.