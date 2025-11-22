Swyrydenko kündigt Reset des Verteidigungsmanagements an: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Ministerkabinett hat weitere Beschlüsse gefasst, die darauf abzielen, das Management im Energiesektor neu zu ordnen, und wird auch im Verteidigungssektor eine Neuordnung vornehmen.
Dies sagte die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrjenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihr Telegram.
„Heute haben wir auf einer Regierungssitzung die Entscheidungen getroffen, die bei einem Treffen mit dem Präsidenten vereinbart wurden. Wir setzen den systemischen Reset des Managements im Energiesektor fort und beginnen im Verteidigungssektor“, sagte sie in einer Erklärung.
Swyrydenko stellte klar, dass das Ministerkabinett
- eine Prüfung der ukrainischen Verteidigungsindustrie JSC, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, sowie der Agentur für die Beschaffung von Verteidigungsgütern und des staatlichen Logistikunternehmens eingeleitet hat. Dem Ministerpräsidenten zufolge wird es regelmäßige Berichte über die Zwischenergebnisse der Prüfung geben;
- der Prozess der Aktualisierung der Aufsichtsräte der UOP JSC, ihrer Tochtergesellschaften, der Agentur für die Beschaffung von Verteidigungsgütern und des staatlichen Logistikunternehmens hat begonnen;
- das Ministerkabinett hat außerdem den Rechnungshof aufgefordert, die Aktivitäten der ARMA und des staatlichen Vermögensfonds für den vergangenen Zeitraum zu prüfen
