Swyrydenko kündigt Reset des Verteidigungsmanagements an: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett hat weitere Beschlüsse gefasst, die darauf abzielen, das Management im Energiesektor neu zu ordnen, und wird auch im Verteidigungssektor eine Neuordnung vornehmen.

Dies sagte die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrjenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihr Telegram.

„Heute haben wir auf einer Regierungssitzung die Entscheidungen getroffen, die bei einem Treffen mit dem Präsidenten vereinbart wurden. Wir setzen den systemischen Reset des Managements im Energiesektor fort und beginnen im Verteidigungssektor“, sagte sie in einer Erklärung.

Swyrydenko stellte klar, dass das Ministerkabinett