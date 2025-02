Sybiha sprach zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Wochen mit dem US-Außenminister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat mit US-Außenminister Mark Rubio gesprochen. Das Thema der Gespräche war der Frieden in der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Außenministeriums der Ukraine.

Sybiha sagte, er habe mit Rubio über die „Fortsetzung des ergebnisorientierten ukrainisch-amerikanischen Dialogs“ gesprochen.

„Am Vorabend des dritten Jahrestages der russischen Aggression habe ich den starken Willen der Ukraine betont, einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen – einen Frieden, der die Ukraine und die Vereinigten Staaten stärken wird“, sagte der Außenminister.

Zur Erinnerung: Außenminister Andrij Sybiha hat am 13. Februar ein Telefongespräch mit dem neuen Chef des US-Außenministeriums, Marco Rubio, geführt. Dies war ihr erstes Gespräch.

Am Tag zuvor, am 20. Februar, traf Sybiha in Kiew mit Keith Kellogg, dem US-Sonderbeauftragten für die Ukraine und Russland, zusammen.

Streitigkeiten zwischen den USA und der Ukraine