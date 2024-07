Syrskyj nannte eine der wichtigsten Prioritäten für die Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte hat ein Treffen mit den Kommandeuren der Kampfeinheiten für unbemannte Flugzeuge abgehalten und die vorrangige Aufgabe benannt.

Drohnen sind eine der Prioritäten für die Truppen, denn in der Realität moderner Kampfeinsätze ist die Zahl der Niederlagen durch Drohnen gleichauf mit der Artillerie. Dies erklärte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, am Freitag, den 5. Juli, in Telegram.

Syrskyj wies darauf hin, dass er ein Arbeitstreffen mit den erfolgreichsten Kommandeuren von UAV-Kampfeinheiten – Madyar, Achilles, Pharmacist, Flint, Dym, Charlie, Guru, K-2 und anderen – abgehalten hat.

„Unsere Aufgabe ist es, dem Feind technologisch einen Schritt voraus zu sein, sowohl bei der Niederlage durch Drohnen als auch bei der Verteidigung gegen sie“, sagte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.

Ihm zufolge besteht die wichtigste Aufgabe von Technologie und Innovation darin, das Leben unserer Militärs zu schützen.

„Unbemannte Systeme sind einer der dynamischsten Bereiche, in dem sich täglich Veränderungen vollziehen, und wir haben kein Recht, auch nur einen Schritt hinterherzuhinken. Es gibt einen klaren Aktionsplan“, betonte Syrskyj.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj Ende Juni ein Dekret über die Schaffung von Kräften für unbemannte Systeme in der Ukraine unterzeichnet hat. Oberst Vadym Sukharevskyj leitete die Streitkräfte für unbemannte Systeme der Streitkräfte der Ukraine.