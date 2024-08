Syrskyj: Ukrainische Streitkräfte kontrollieren 100 russische Siedlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Operation Kursk hat dazu geführt, dass Moskau gezwungen war, etwa 30.000 Soldaten in diese Richtung zu verlegen, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte.

Die ukrainischen Truppen rücken im Rahmen der Kursk-Operation weiter vor. Unter Kontrolle sind 100 Siedlungen der Region der Russischen Föderation, sagte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj während des Forums Ukraine 2024. Unabhängigkeit am Dienstag, den 27. August.

„Wir schreiten weiter voran. Bis heute sind 1.294 Quadratkilometer und 100 Siedlungen unter Kontrolle gebracht worden“, sagte er und fügte hinzu, dass 594 russische Soldaten im Rahmen der Operation gefangen genommen wurden.

Syrskyj zufolge hat die Kursk-Operation dazu geführt, dass Moskau gezwungen war, etwa 30.000 Militärangehörige in diese Richtung zu verlegen, und diese Zahl nimmt weiter zu. Dies war eine der Aufgaben des ukrainischen Kommandos.

„Der Feind weiß das natürlich und konzentriert seine Hauptanstrengungen auf die Richtung Pokrowski, wo seine kampfbereitesten Einheiten konzentriert sind“, sagte er.

Der Oberbefehlshaber schätzte die Lage in der Pokrowski-Richtung als schwierig ein, aber der Vormarsch wird den Russen zu einem sehr hohen Preis gewährt.

„Jeden Tag entwaffnen unsere Soldaten in dieser Richtung im Durchschnitt 300 Eindringlinge, es wird aktiv an der täglichen Ausrüstung unserer Stellungen und Verteidigungslinien gearbeitet“, stellte er fest und versicherte, dass das Kommando alles tut, um die Lage in dieser Richtung zu stabilisieren.