Tödlicher Unfall in Poltaschyna: vier Tote, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwei Autos stießen auf der Straße Poltawa-Dykanka in der Nähe des Dorfes Petrowka zusammen. Petrowka, am Samstag, 3. Juni, kollidierten zwei Autos, wobei der Fahrer und drei Passagiere aus einem Auto getötet wurden, so die Nationale Polizei.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Unfall um 16:20 Uhr stattfand. Nach der vorläufigen Version stießen ein Subaru, gefahren von einem 40-jährigen Fahrer, und ein Renault, gefahren von einem 20-jährigen Fahrer, zusammen.

„Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Subaru sowie drei Insassen getötet: ein 13-jähriger Junge, ein 41-Jähriger und eine 73-jährige Frau. Ein weiterer Mitfahrer, ein 11-jähriges Mädchen, wurde zur Notfallbehandlung in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem erlitt der Fahrer des Renault, der ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde, Verletzungen.