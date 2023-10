In der Türkei fand die größte Kriegsschiffparade der Geschichte statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Türkei hat anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der türkischen Republik die größte Parade von Militärflotte und Luftfahrt in der Geschichte des Landes abgehalten. Etwa 100 Schiffe nahmen an der Parade teil, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Sonntag, den 29. Oktober im sozialen Netzwerk X mit.

Im Rahmen der Parade „100 Schiffe zum 100. Jahrestag“ fuhr die türkische Marine durch die Straße des Bosporus. Fregatten, Korvetten, Minensucher, Landungsboote, Patrouillenschiffe, Boote und U-Boote, angeführt von dem größten türkischen Kriegsschiff CG Anadolu, nahmen an der Parade teil.