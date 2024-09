Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Vertreter des türkischen Außenministeriums hat gesagt, dass das Ende des Krieges in Friedensgesprächen gesucht werden sollte, die zu einem „ausgewogenen Ergebnis“ führen sollten, so der Botschafter.

Die Türkei zögert nicht, die Ukraine als Nachbar und brüderliches Land zu unterstützen und strebt ein baldiges Ende des Krieges an, das auf der Grundlage der Achtung der „legitimen und berechtigten Interessen des ukrainischen Volkes“ erfolgen sollte, sagte Basat Ozturk, Generaldirektor für internationale Sicherheitsfragen im türkischen Außenministerium. Dies berichtet die Voice of America.

„Wir betrachten das ukrainische Volk auch als unsere Schwestern und Brüder, und deshalb fühle ich mit ihnen von ganzem Herzen mit. Wir wollen also diesen Krieg nicht verlängern“, fügte er hinzu. – Das bedeutet natürlich nicht, dass die Ukraine kapitulieren sollte.“

Gleichzeitig sollte das Ende des Krieges in Friedensgesprächen gesucht werden, die zu einem ausgewogenen Ergebnis führen sollten, so der Botschafter.

„Kein Krieg hat ewig gedauert. Zu den Bedingungen für den Abschluss des Friedens dieses Krieges sollte auch die bedingungslose Achtung der legitimen und rechtmäßigen Interessen des ukrainischen Volkes gehören. Aber wir müssen das auch verstehen. Wir müssen ein ausgewogenes Ergebnis dieser Friedensgespräche haben“, sagte der Botschafter in seiner Rede.

Wir erinnern daran, dass Recep Tayyip Erdogan eine Videoansprache an die Teilnehmer des Gipfels der Krim-Plattform in Kiew gehalten hat. Er sagte, dass die Krim in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht in die Ukraine zurückkehren sollte.