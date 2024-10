Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem Erlass des ukrainischen Mobilmachungsgesetzes werden aufgrund der Einführung des Kriegsrechts in der Ukraine kontinuierlich Meldungen und Überprüfungen von militärischen Registrierungsdokumenten durchgeführt.

Das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung der Stadt Kiew und die SP kommentierten die massenhaften Dokumentenkontrollen von Männern nach dem Konzert der Band Okean Elzy am 11. Oktober in Kiew. Das Territoriale Zentrum für Personal und soziale Unterstützung der Stadt Kiew und die SP stellten Ukrinform den entsprechenden Kommentar zur Verfügung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Festnahme von Bürgern, die gegen die Normen des Gesetzes verstoßen haben, von Beamten der Nationalen Polizei der Ukraine durchgeführt wurde.

„Konfliktsituationen mit der Teilnahme von Soldaten Territoriales Zentrum für Personal und soziale Unterstützung wurde nicht erfasst“, erklärte im Territorialen Zentrum für Personal und soziale Unterstützung.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 11. Oktober in der Nähe des Palastes des Sports in Kiew Besucher des Konzerts von Okean Elzy auf Mitarbeiter der temporären Untersuchungskommission zusammen mit der Nationalen Polizei warteten und die militärischen Registrierungsdokumente der Männer überprüften. Einige Männer, bei denen sich herausstellte, dass sie Probleme mit ihren Dokumenten hatten oder sich weigerten, sie vorzuzeigen, wurden von den Ordnungskräften festgenommen und in das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung gebracht. Mehrere andere wurden vorgeladen und wieder freigelassen.

Am Abend des 11. Oktober führten Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung zusammen mit der Polizei Razzien in Clubs und Restaurants in Kiew, Dnipro, Charkiw, Winnyzja, Chmelnyzkyj, Dnipro und anderen Städten durch.