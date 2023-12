In Tokmak sind neue Explosionen zu hören - Fedorow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Tokmak in der Region Saporischschja sind drei laute Explosionen zu hören. Dies berichtete der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow am Sonntag, den 24. Dezember.

„Tokmak trifft Heiligabend. Drei laute Explosionen hörte die ganze Stadt“, schrieb er.

Bereits am Sonntag zuvor wurde über laute Explosionen in Tokmak berichtet. Sie waren am nördlichen Rand der Stadt zu hören.

Geheimdienstberichten zufolge bereiten sich die Russen darauf vor, Tokmak zum Kern der zweiten Hauptverteidigungslinie zu machen. Rund um diese Stadt, die etwa 16 Kilometer von der derzeitigen Frontlinie entfernt liegt, errichten die russischen Streitkräfte zusätzliche Straßensperren und Panzerabwehranlagen und heben neue Gräben aus. Das Gebiet wird von der russischen 58. Combined Arms Army gehalten.