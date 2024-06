Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Prag plant nicht, seine Ausbilder direkt in die Ukraine zu schicken, da die beiden Länder geografisch nahe beieinander liegen.

Die Tschechische Republik wird in diesem Jahr möglicherweise viertausend ukrainische Militärangehörige auf ihrem Staatsgebiet ausbilden. Dies gab die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernohova am Samstag, den 8. Juni bekannt, berichtet iDnes.

Sie erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr viertausend Militärangehörige aus der Ukraine in der Tschechischen Republik ausgebildet wurden. Die gleiche Anzahl ist für dieses Jahr genehmigt.

„Sobald wir die Information erhalten, dass die Schicht gebildet wird, stellen wir unsere Ausbildungseinrichtungen und Ausbilder zur Verfügung“, sagte die tschechische Verteidigungsministerin.

Gleichzeitig präzisierte sie, dass die maximale Anzahl der „Schicht“ 800 Militärangehörige beträgt.

Gleichzeitig sagte Chernohova, dass die Tschechische Republik angesichts der geographischen Nähe der Truppenübungsplätze in Libava und Olomouk zum Nachbarland nicht plane, ihre Ausbilder direkt in die Ukraine zu schicken. Laut Chernohova ziehen einige Länder aufgrund ihrer Entfernung zur Ukraine eine solche Möglichkeit in Betracht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass letzte Woche die Massenmedien berichteten, dass Frankreich trotz der Befürchtungen einiger Verbündeter und der Kritik Russlands eine Entscheidung über die Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine bekannt geben könnte. Es wurde angemerkt, dass Paris hofft, eine Koalition von Ländern zu bilden und anzuführen, die Kiew eine solche militärische Unterstützung anbieten.

