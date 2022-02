Die Tschechische Republik hat eine russische Sberbank-Tochter für bankrott erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die tschechische Zentralbank hat das Verfahren zum Entzug der Lizenz einer Tochtergesellschaft der russischen Sberbank eingeleitet. Die Liquidität dieses Finanzinstituts ist nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stark gesunken. Dies wurde am Dienstag, den 28. Februar, auf der Website der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Liquidität der Bank aufgrund eines massiven Abflusses von Einlagen mit dem Ausbruch des Krieges durch Russland verschlechterte. Die Zentralbank hatte zuvor eine Maßnahme erlassen, die es der Bank verbot, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu veräußern, einschließlich der Gewährung neuer Kredite und der Eröffnung von Einlagen.

„Der Vorstand der Zentralbank hat eingeräumt, dass die Sberbank CZ bankrott ist und dass es nicht möglich ist, dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums mit anderen Instrumenten zu beheben. Es wird auch davon ausgegangen, dass die getroffene Entscheidung die Stabilität des tschechischen Finanzsektors nicht beeinträchtigen wird“, heißt es in der Erklärung.

Die Kunden der Sberbank CZ erhalten eine garantierte Versicherungssumme von 100.000 EUR pro Kunde.

Die tschechische Zentralbank ist Teil der europäischen Bankenaufsichtsbehörde Single Resolution Board (SRB). Da die Sberbank CZ Teil der grenzüberschreitenden Gruppe Sberbank Europe AG ist, wurde die SRB über die Entscheidung der Tschechischen Nationalbank informiert.

Auf der Website der Aufsichtsbehörde wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Filialen der Sberbank Europe AG in Österreich, Slowenien und Kroatien aufgrund des starken Abflusses von Vermögenswerten „bereits im Niedergang begriffen sind und wahrscheinlich in Konkurs gehen werden“.

Für diese Sberbank-Tochtergesellschaften in Europa gilt jetzt ein Moratorium – sie können keine Abrechnungen vornehmen und Einlagen können bis zu dem von der nationalen Aufsichtsbehörde genehmigten Betrag abgehoben werden.

Die Sberbank Europe AG hat ihren Sitz in Österreich und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Kroatien, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn sowie in Bosnien und Herzegowina und Serbien. Insgesamt verfügt die Gruppe über 185 Niederlassungen in Europa und verwaltet ein Vermögen von 13,6 Milliarden Dollar.