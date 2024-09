Die Ukraine hat den von den Überschwemmungen betroffenen Ländern Hilfe angeboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ukraine hat angeboten, der Republik Moldau, Polen, Rumänien, der Slowakei, Ungarn und der Tschechischen Republik bei der Bewältigung der Folgen der Überschwemmungen zu helfen.

Dies teilte der Außenminister der Ukraine Andrij Sybiha mit.

„Die Ukraine ist solidarisch mit ihren Nachbarn, die unter den verheerenden Überschwemmungen leiden. Auf Anweisung von Präsident Wolodymyr Selenskyj und unter der Koordination von Ministerpräsident Denys Schmyhal haben wir Moldawien, Polen, Rumänien, die Slowakei, Ungarn und die Tschechische Republik eingeladen, Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine zu entsenden, um bei der Bewältigung der Katastrophe zu helfen“, schrieb er in X.

Der Minister drückte sein Beileid über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung aus, die die Überschwemmungen in Mitteleuropa verursacht haben.

„Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen Gemeinden. Wir wünschen unseren Nachbarn, dass sie diese Naturkatastrophe so schnell wie möglich überwinden“, schrieb Sybiha.

Am Vortag waren in der Tschechischen Republik und in Polen Überschwemmungen gemeldet worden, die durch starke Regenfälle verursacht wurden, die die ganze Nacht andauerten. Bei Überschwemmungen im Südwesten Polens kam ein Mensch ums Leben und die Behörden waren gezwungen, Menschen zu evakuieren.